В России второй день подряд выявляют больше семи тысяч новых заболевших COVID-19. Такого прироста не было с июня

Больше всего новых случаев в Москве (+1792), Петербурге (+232), а также в Московской (+204), Ростовской (+189) и Нижегородской областях (+166).

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 169 человек, выздоровели 6004 человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1 143 571. С начала эпидемии умерли 20 225 человек, выздоровели 940 150 человек. В стране провели 44,7 миллионов тестов на COVID-19 (+390 тысяч за сутки).

Суточный прирост в Москве — 1792 новых случая коронавируса — оказался максимальным с 8 июня.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Собянин также призвал работодателей перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!