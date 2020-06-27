В России врачи оперировали пациента при выключенном свете: подробности

Как стало известно, на улице начался ураган и местный житель Салауди Ахматов вышел посмотреть на молнии. Одна из них попала в мужчину.

Ахматова доставили в больницу с торчащей наружу селезенкой, порванной диафрагмой, ожогами и переломом девяти ребер.

Врач-хирург рассказал, что во время операции, когда они "работали на сосудах", в больнице отключился свет. Однако ждать с операцией было нельзя, поэтому хирург Башир Аушев продолжил работу в темноте. Несколько операций он и коллеги провели при свете телефонов.

Пациент хорошо перенес операцию и сейчас находится в больнице.

Напомним, недавно во Львовской области произошла трагедия — в селе Подгорцы Бродовского района молния убила подростка — 16-летнего парня.

Кроме того, в прошлом году от удара молнии в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. В результате сильной грозы 56 человек, включая 34 туриста, оказались в больницах.