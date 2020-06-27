В России врачи оперировали пациента при выключенном свете: подробности

В Ингушетии произошел удивительный случай, какие чаще можно увидеть в кино, чем в реальности — пациента успешно прооперировали при выключенном свете, при этом хирургический стол подсвечивали телефонами. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Mash.
Как стало известно, на улице начался ураган и местный житель Салауди Ахматов вышел посмотреть на молнии. Одна из них попала в мужчину.
Ахматова доставили в больницу с торчащей наружу селезенкой, порванной диафрагмой, ожогами и переломом девяти ребер.
Врач-хирург рассказал, что во время операции, когда они "работали на сосудах", в больнице отключился свет. Однако ждать с операцией было нельзя, поэтому хирург Башир Аушев продолжил работу в темноте. Несколько операций он и коллеги провели при свете телефонов.
Пациент хорошо перенес операцию и сейчас находится в больнице.
Что и кто заражает людей коронавирусом в магазинах
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
Рошаль о коронавирусе и страхах: россияне должны знать правду
Китайское СМИ раскрывает правду о коронавирусе: не верьте фейкам