В России возбудили уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда во время оккупации

"По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сообщается на сайте ведомства в четверг, 9 июля.

По данным СК, на территории Волгограда и области имеется не менее 15 мест с захоронениями около 1800 жителей Сталинграда, убитых "с особой жестокостью" фашистами во время Второй мировой войны.

Ведомство, как говорится в сообщении, проводит следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к преступлениям. СК также планирует провести раскопки в местах массовых захоронений, привлекая силы Минобороны, МЧС и поисковые отряды.