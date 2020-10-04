В России возбудили дело после загрязнения воды на Камчатке

«Было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта)», — говорится в сообщении.

По мнению Яровой, местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента, пишет РБК. Кроме того, до сих пор должным образом не организовано исследование проб, взятых на берегу. «Буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства Викторией Абрамченко и генеральным прокурором», — подчеркнула Яровая.

Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Серферы и купавшиеся в океане люди жаловались на ухудшение самочувствия: у них болели глаза, они теряли зрение, наблюдались признаки отравления. Кроме того, на побережье нашли множество погибших морских животных. Об этом же сообщали и жители Курильских островов.

3 октября региональное Минприроды опубликовало видеозапись с комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». На кадрах виден пляж без следов загрязнения. В этот же день журналист Юрий Дудь показал в Instagram снятое местными серферами видео, на котором заметна береговая линия с нефтяными пятнами, а также сотни погибших представителей морской фауны.

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