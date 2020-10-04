04.10.2020, 10:02

В России возбудили дело после загрязнения воды на Камчатке

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В России возбудили дело после загрязнения воды на Камчатке
Foto: Ulyana Bakumenko/TASS

В связи с ситуацией с загрязнением окружающей среды и массовой гибелью животных на Камчатке возбуждено административное дело. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, передает «РИА Новости».

«Было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта)», — говорится в сообщении.

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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

По мнению Яровой, местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента, пишет РБК. Кроме того, до сих пор должным образом не организовано исследование проб, взятых на берегу. «Буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства Викторией Абрамченко и генеральным прокурором», — подчеркнула Яровая.

Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Серферы и купавшиеся в океане люди жаловались на ухудшение самочувствия: у них болели глаза, они теряли зрение, наблюдались признаки отравления. Кроме того, на побережье нашли множество погибших морских животных. Об этом же сообщали и жители Курильских островов.

3 октября региональное Минприроды опубликовало видеозапись с комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». На кадрах виден пляж без следов загрязнения. В этот же день журналист Юрий Дудь показал в Instagram снятое местными серферами видео, на котором заметна береговая линия с нефтяными пятнами, а также сотни погибших представителей морской фауны.
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