В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 - столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от коронавируса нового типа.

В России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19.

Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623. По этому показателю Россия по-прежнему на третьем месте в мире (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (438,2 тыс., +26,4 тыс.), на первом - США (1,72 млн, +22,5 тыс.)

Больше всего новых эпизодов заражения выявлено в Москве - 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания.

Еще 773 заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Московской области, 369 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 230 - в Свердловской области.

За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!