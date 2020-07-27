В России ушедшие из "Ведомостей" журналисты создали новое СМИ и рассказали RusDelfi, как будут выживать

Вот что рассказал RusDelfi бывший заместитель главного редактора Александр Губский о самом проекте и его названии:

- Во-первых, мы считаем, что Россия — очень важная часть Европы и мира, поэтому выбрали название латиницей. Во-вторых буква V красивая и многозначная — это и victory, и "Ведомости", из которых мы вышли. Кто-то, может быть, захочет увидеть в этом вендетту, но мы — точно нет. Мы ни с кем не собираемся воевать. Мы в "Ведомостях" ни с кем не воевали, вот и здесь не будем, никому мстить не собираемся. Просто будем делать качественный продукт с интересными и важными материалами.

Как СМИ в России можно сохранить независимость?

- В первую очередь — делать хороший продукт с качественной информацией, то есть действительно проверять ее и перепроверять. Ну и конечно, делать тек, чтобы информация была востребованной, нужной, интересной и полезной людям. Преграды, к сожалению, есть, и тренд не очень хороший, судя по тому, как меняется у нас сейчас общественно-политическая ситуация. Но мы считаем, что на такую информацию сейчас запрос в обществе есть, поэтому, собственно, и задумали этот проект.

На какие средства проект будет существовать?

- Пэйволла (платной подписки на новости) у нас не будет, но мы хотим создать краудфандинг и клуб друзей VTimes, которые будут регулярно осуществлять добровольные пожертвования. Кроме того, важным источником будет, конечно, реклама. Кстати, в мировой практике есть примеры, когда СМИ существовали бы только на деньги, собранные краудфандингом. Например, голландский "The Correspondent". Да, такого плана издания были созданы не так давно, но они существуют довольно успешно.

Что лично для вас значит этот проект?

- Это точно не реванш и не вендетта. Это скорее в том числе и гражданская позиция. Я считаю, что общество заслуживает информацию, а не пропаганду. Для меня это именно такой проект. Какие есть три главных средства обратной связи общества для власти? Это свободные выборы, независимая судебная система и независимые СМИ. И мы себя как раз ощущаем такими коммуникаторами. Мы хотим давать проверенную важную информацию как обществу, так и власти, ведь власть, по сути — это часть общества. Откуда-то же им нужно получать информацию.