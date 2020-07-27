27.07.2020, 15:30

В России ушедшие из "Ведомостей" журналисты создали новое СМИ и рассказали RusDelfi, как будут выживать

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Нина Брянцева
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В России ушедшие из "Ведомостей" журналисты создали новое СМИ и рассказали RusDelfi, как будут выживать
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27 июля в России объявили о создании нового интернет-издания. Его название VTimes, а запуск планируется на осень. "Этот медиа-ресурс будет освещать уже известные вам по ”Ведомостям” темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и др" — говорится в заявлении новой редакции.

Вот что рассказал RusDelfi бывший заместитель главного редактора Александр Губский о самом проекте и его названии:

- Во-первых, мы считаем, что Россия — очень важная часть Европы и мира, поэтому выбрали название латиницей. Во-вторых буква V красивая и многозначная — это и victory, и "Ведомости", из которых мы вышли. Кто-то, может быть, захочет увидеть в этом вендетту, но мы — точно нет. Мы ни с кем не собираемся воевать. Мы в "Ведомостях" ни с кем не воевали, вот и здесь не будем, никому мстить не собираемся. Просто будем делать качественный продукт с интересными и важными материалами.

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Как СМИ в России можно сохранить независимость?

- В первую очередь — делать хороший продукт с качественной информацией, то есть действительно проверять ее и перепроверять. Ну и конечно, делать тек, чтобы информация была востребованной, нужной, интересной и полезной людям. Преграды, к сожалению, есть, и тренд не очень хороший, судя по тому, как меняется у нас сейчас общественно-политическая ситуация. Но мы считаем, что на такую информацию сейчас запрос в обществе есть, поэтому, собственно, и задумали этот проект.

На какие средства проект будет существовать?

- Пэйволла (платной подписки на новости) у нас не будет, но мы хотим создать краудфандинг и клуб друзей VTimes, которые будут регулярно осуществлять добровольные пожертвования. Кроме того, важным источником будет, конечно, реклама. Кстати, в мировой практике есть примеры, когда СМИ существовали бы только на деньги, собранные краудфандингом. Например, голландский "The Correspondent". Да, такого плана издания были созданы не так давно, но они существуют довольно успешно.

Что лично для вас значит этот проект?

- Это точно не реванш и не вендетта. Это скорее в том числе и гражданская позиция. Я считаю, что общество заслуживает информацию, а не пропаганду. Для меня это именно такой проект. Какие есть три главных средства обратной связи общества для власти? Это свободные выборы, независимая судебная система и независимые СМИ. И мы себя как раз ощущаем такими коммуникаторами. Мы хотим давать проверенную важную информацию как обществу, так и власти, ведь власть, по сути — это часть общества. Откуда-то же им нужно получать информацию.

Какие примерные сроки запуска проекта?

- Мы постараемся успеть к концу сентября, но это стартап, нам же все предстоит создавать с нуля. От дизайна до юрлица. Собирать команду, несмотря на то, что костяк есть. Трудностей полно, но это даже интересно. Главное, что мы действительно позитивны, мы понимаем, что кризис — это в том числе и новые возможности. Я лично делал "Ведомости" с самого начала, решение об их запуске принималось сразу после жесточайшего кризиса 1998 года, когда разорилась куча банков, произошла девальвация рубля, но мы все равно выстрелили. Так что сейчас мы уверены в своих силах, в том, что сумеем предложить продукт, который будет востребован читателями.

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В сообщении редакции говорится, что в новом издании также будут работать: бывшие заместители главного редактора Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, редактор отдела экономики Елизавета Базанова, корреспонденты Екатерина Мереминская и Александра Чунова, редактор международного отдела Михаил Оверченко, арт-директор Григорий Кравченко и другие. А вот сам основатель ”Ведомостей” Дерк Сауэр будет выполнять только роль советника, ни руководить, ни помогать финансово он не будет.

Напомним, что весь руководящий состав редакции ”Ведомостей” и значительная часть журналистов покинули издание в середине июня — после того, как новым официальным собственником ”Ведомостей” стал уральский медиаменеджер Иван Еремин. Он назначил главным редактором газеты Андрея Шмарова, руководившего ”Ведомостями” на посту и.о. главреда с конца марта. У Шмарова с первых дней работы возник конфликт с журналистами ”Ведомостей”, его обвиняли в нарушении редакционных стандартов и цензуре.

По данным расследования ”Медузы”, The Bell, Forbes и самих ”Ведомостей”, участие в назначении Шмарова мог принимать пресс-секретарь ”Роснефти” Михаил Леонтьев. С 2017 года дочерний банк ”Роснефти” контролировал огромный долг компании, владевшей ”Ведомостями”, сообщает The Bell.

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