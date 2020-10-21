21.10.2020, 11:18

В России умер заболевший коронавирусом протоиерей Димитрий Смирнов. Он называл пандемию полезной

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Küünal.Foto: Argo Ingver

В мае священника госпитализировали с COVID-19, это произошло спустя неделю после того, как протоиерей назвал пандемию полезной. Смирнов неоднократно выступал с резонансными заявлениями, за часть из которых в РПЦ извинялись.

На 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

”Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию”, — написал Рулинский утром 21 октября.

Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Вступающих в гражданский брак женщин он сравнивал с ”бесплатными проститутками”, а российских мужчин назвал ”национальной катастрофой” за неисполнение обязанностей главы семьи. Протоиерей говорил, что слово ”проститутка” он использовал для того, чтобы привлечь внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения.

Протоиерей одобрял действия одной из прихожанок, не пустившей семилетнюю дочь в школу, поскольку та должна была помогать ухаживать за новорожденным. По мнению Смирнова, будущего супруга для девушки или парня должны выбирать родители, а теория Дарвина является ненаучной.

В РПЦ неоднократно опровергали высказывания протоиерея, называли их ”частным мнением” и извинялись. В феврале 2020 года глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова Смирнова о гражданских женах.

В мае Смирнова госпитализировали с коронавирусом. За неделю до этого во время проповеди он назвал эпидемию COVID-19 ”чрезвычайно полезным явлением”.

В августе протоиерея по состоянию здоровья сняли с должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и сделали его почетным председателем.

Смирнов окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института, а в 1978 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 1979 году его рукоположили в сан священника. С 1991 года он был назначен настоятелем Храма Митрофана Воронежского в Москве, где продолжал служить до смерти. С 2001 года Смирнов начал занимать руководящие должности в РПЦ. В частности, до 2013 года он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, после он стал главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С этой должности он ушел в августе по состоянию здоровья.

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