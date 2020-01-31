В России у двух человек обнаружили коронавирус

В России выявили коронавирус, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА ”Новости”.
Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.
В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.
Несколько человек, которые заболели коронавирусом, в России находятся под пристальным присмотром медиков. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА ”Новости”.
По ее словам, состояние заболевших в настоящее время стабильное. Также у них нет высокой температуры.
”Состояние… без клинических проявлений”, — передает агентство.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.
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