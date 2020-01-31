В России у двух человек обнаружили коронавирус

Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

В обоих случаях заболевшие — граждане Китая.

Несколько человек, которые заболели коронавирусом, в России находятся под пристальным присмотром медиков. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА ”Новости”.

По ее словам, состояние заболевших в настоящее время стабильное. Также у них нет высокой температуры.

”Состояние… без клинических проявлений”, — передает агентство.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.