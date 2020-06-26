В России суд признал режиссера Серебренникова виновными в хищениях

Об этом с места событий сообщает корреспондент ”Эха Москвы”. Судья Олеся Менделеева объявила, что Серебренников, Малобродский и Итин совершили мошенничество в особо крупном размере. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность еще одной фигурантки дела, Софьи Апфельбаум. Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части заседания.
Около 300 человек, по сообщениям нашего корреспондента, в эти минуты у Мещанского суда ожидают решения по делу фигурантов ”Седьмой студии”. В числе тех, кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софью Апфельбаум, много известных людей.
В суд пришли артисты ”Гоголь-центра”, актриса Юлия Ауг, музыкант Oxxxymiron, телеведущая Екатерина Варнава, режиссер Андрей Смирнов. Процессом по делу ”Седьмой студии” власти лишают себя остатков репутации среди образованной части общества, — сказал Смирнов в интервью ”Эху Москвы”. Фигурантов дела обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на театральный проект. Вину они не признают.
У российского посольства в Берлине проходит акция в поддержку фигурантов дела ”Седьмой студии”. Участники держат в руках портреты Серебренникова, плакат ”Свобода = правда = культура” и растяжку ”Свободу Кириллу” на английском языке.
Как отмечает корреспондент Deutsche Welle, который находится на месте событий, среди тех, кто пришел выступить в поддержку фигурантов дела ”Седьмой студии”, известный немецкий актер и режиссер Ларс Айдингер.
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