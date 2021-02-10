В России сообщили о разработке нового быстрого теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что данная разработка ускорит процесс тестирования в 3-4 раза: при использовании ПЦР-тестов результат готов через 4-5 часов, диагностика с помощью нового изобретения занимает 1,5 часа. Показатели чувствительности и специфичности для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой — 100%, добавили там.

Как отмечается, регистрационное удостоверение было получено 3 февраля 2021 года.

Сейчас в России, как и в Эстонии, обычно используется тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Реакция происходит при постоянной температуре, что делает тест более быстрым и простым, но при этом таким же эффективным. Он полностью адаптирован под распространенную в российских лабораториях инфраструктуру.

Все компоненты для нового теста производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование более доступным.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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