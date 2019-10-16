В России сняли с поезда трех американских дипломатов

По его данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Нёнокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.

По словам источника, после проверки документов они были отпущены.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов оставил без комментариев информацию о снятии с поезда Ненокса - Северодвинск трех сотрудников посольства США.

"Я дипломатами не занимаюсь", - сказал Орлов на вопрос "Интерфакса", известно ли ему об инциденте.