В России сняли с поезда трех американских дипломатов

Трое сотрудников американского посольства сняты с поезда "Нёнокса - Северодвинск" в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
По его данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Нёнокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.
Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.
Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.
Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.
По словам источника, после проверки документов они были отпущены.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов оставил без комментариев информацию о снятии с поезда Ненокса - Северодвинск трех сотрудников посольства США.
"Я дипломатами не занимаюсь", - сказал Орлов на вопрос "Интерфакса", известно ли ему об инциденте.
В свою очередь телеканал "Рен-ТВ" сообщает, что "военно-морской атташе при посольстве Соединенных штатов Америки, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн, находясь на территории Северодвинска, который входит в перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранцев, не предоставили необходимые для пребывания в этом городе документы".
Вечером в МИД России заявили, что сотрудники посольства США, которые были сняты с поезда в Архангельской области, уведомили российскую стороны о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде в Северодвинск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Во внешнеполитическом ведомстве также подтвердили данные посольства США о том, что это была официальная поездка, и что о ней уведомили Минобороны.
Однако там отметили, что сотрудники посольства заявляли, о намерении посетить Архангельск, а оказались в поезде Нёнокса — Северодвинск.
«Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», — прокомментировали в МИД.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое военных. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".
Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений. "Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", - сказал Путин на пресс-конференции в Хельсинки.
Сотрудники Росатома, которые погибли на полигоне в Архангельской области, работали в Сарове в Российском федеральном ядерном центре.
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