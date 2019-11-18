В России снизилась доля симпатизирующих Путину

Как пишет DW, по информации газеты "Ведомости", такой же показатель (24 процента) был у Путина в октябре 2011 года, незадолго до начала протестов на Болотной площади. Для сравнения: самый низкой доля симпатизирующих Путину россиян была в марте 2013 года: 18 процентов, отмечает издание.

В целом 32 процента респондентов сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса. При этом в 2017 году доля людей, описавших свое отношение к президенту РФ именно так, была на 10 процентов выше. В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 процентов опрошенных, сообщает "Левада-центр".

Отношение россиян к Владимиру Путину