18.11.2019, 07:20

В России снизилась доля симпатизирующих Путину

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В настоящее время к президенту России Владимиру Путину относятся с симпатией 24 процента россиян, показал недавний опрос "Левада-центра", результаты которого газета "Ведомости"опубликовала в воскресенье, 17 ноября. Таким образом, по сравнению с 2017 годом доля симпатизирующих главе государства респондентов снизилась на восемь процентов.

Как пишет DW, по информации газеты "Ведомости", такой же показатель (24 процента) был у Путина в октябре 2011 года, незадолго до начала протестов на Болотной площади. Для сравнения: самый низкой доля симпатизирующих Путину россиян была в марте 2013 года: 18 процентов, отмечает издание.

В целом 32 процента респондентов сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса. При этом в 2017 году доля людей, описавших свое отношение к президенту РФ именно так, была на 10 процентов выше. В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 процентов опрошенных, сообщает "Левада-центр".

Отношение россиян к Владимиру Путину

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, ядро сторонников Владимира Путина — это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. Снижение количества симпатизирующих президенту РФ респондентов социолог связывает с разочарованием в его курсе, в особенности в связи с пенсионной реформой. "Основа отношения к Путину — это не безусловная симпатия, а нейтральное, индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении", — цитирует газета "Ведомости" слова Гудкова.

Как свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с антипатией и отвращением к Путину относятся по три процента россиян.

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