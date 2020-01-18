В России семиклассница забеременела от 10-летнего друга

В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от своего 10-летнего друга. Об этом рассказал собеседник ”КП Красноярск”.

По информации издания, дети учатся в разных школах — девочка в 7 классе, а мальчик ученик 4 класса. Сейчас будущая мать находится на 7 неделе срока беременности. Ребенка она решила сохранить, ее решение поддержали в семье.

В социальных сетях у обоих детей установлен статус — в гражданском браке.

Заместитель директора школы, где учится девочка, подтвердила ”КП Красноярск” имеющуюся информацию: в школе обо всем известно, и помощь, по мере возможности, ребенку будет оказана, в том числе и педагогами.

”Еще в октябре 2018 г. семья была поставлена на учет как находящаяся в ”социально опасном положении”, но не потому, что родители пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих. Их проверяют каждый месяц — дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит. Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание. Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита”, — поделилась замдиректора с корреспондентом издания.

Женщина также добавила, что школа уже сообщила о произошедшем в вышестоящие образовательные инстанции и теперь Минобразования проводит проверку.