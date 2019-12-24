В России разбился истребитель Су-57

Он упал в тайге в Комсомольске-на-Амуре во время испытаний в 111 км от аэродрома базирования. Пилот успел катапультироваться, он не пострадал.

Причины ЧП установит специальная комиссия. Ее возглавит заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

По предварительным данным, истребитель потерпел крушение из-за технического отказа системы управления. Источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что, по всей вероятности, "произошел сбой в управлении хвостовым оперением".

Отмечается, что это первая авария Су-57. Он был застрахован.

Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.