26.12.2019, 23:33

В России разбился грузинский автобус. Есть жертвы


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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся в Липецкой области. В итоге погибли два человека и 17 получили травмы, сообщает Газета.ру.

По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель не справился с управлением из-за мокрой ледяной корки на дороге, и автобус опрокинулся в кювет. Автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии.

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