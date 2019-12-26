26.12.2019, 23:33
В России разбился грузинский автобус. Есть жертвы
Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся в Липецкой области. В итоге погибли два человека и 17 получили травмы, сообщает Газета.ру.
Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся в Липецкой области. В итоге погибли два человека и 17 получили травмы, сообщает Газета.ру.
По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель не справился с управлением из-за мокрой ледяной корки на дороге, и автобус опрокинулся в кювет. Автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии.
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