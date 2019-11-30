30.11.2019, 11:50

В России разбился частный вертолет

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В России разбился частный вертолет
Unsplash

Частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение близ Абрау-Дюрсо возле Новороссийска на Кубани, пилот погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо упал частный вертолет Робинсон R66", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пилот погиб. Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.

По предварительным данным, на месте падения воздушного судна жертв и разрушений нет.

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