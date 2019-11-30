В России разбился частный вертолет

"В пяти километрах юго-западнее поселка городского типа Абрау-Дюрсо упал частный вертолет Робинсон R66", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пилот погиб. Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.

По предварительным данным, на месте падения воздушного судна жертв и разрушений нет.