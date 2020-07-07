"В России работа журналистов над Уотергейтом — очевидная госизмена". Иван Голунов прокомментировал задержание Сафронова

Вот как ситуацию комментирует в собственном телеграм-канале журналист "Медузы" Иван Голунов, сам побывавший под арестом:

"Пока мы не знаем подробностей ”дела Ивана Сафронова”, но уже совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой. И громкая история с заметкой Ивана про отставку Валентины Матвиенко, и пусть даже заметка про поставки вооружения в Египет — это все истории, написанные на информации от источников. Наверное, было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, которым удалось добыть информацию.

Наверное, с сегодняшнего дня нужно перестать советовать начинающим журналистам для погружения в профессию смотреть фильм ”Вся президентская рать” о том, как работа журналистов привела к уотергейтскому скандалу. В современной российской парадигме работа Бернстайна и Вудворда — очевидная госизмена, подрыв конституционного строя и т. д.

Как читатель я восхищался работой Ивана Сафронова с источниками. Как журналист я всегда опасался работать с источниками — нужно понимать мотивацию источников, тщательно перепроверять их информацию. Мне сложно примерить на себя историю про госизмену. Хотя по историям Оксаны Севастиди и Светланы Давыдовой мы знаем, что это ”резиновая” статья, в которую можно запихнуть все что угодно. Тут же я начинаю вспоминать, с кем из иностранцев я общался. Хм, а чиновники с ВНЖ считаются? Но даже если ты принципиально не работаешь с источниками, то влететь на гостайну вообще не составляет проблем.

Впрочем, даже если ты просто сопоставляешь информацию из разных официальных документов и приходишь к выводам, которые кому-то не очень нравятся, то тебе прилетает ”нарколаборатория”.

После скандала в ”Коммерсанте” Иван ушел работать в ”Ведомости”, а когда стало известно о смене собственника издания, Иван перестал пытаться и ушел из журналистики. Я и многие другие журналисты сотни раз думали поступить так же. Но…

Вчера вечером, перед сном, я смотрел видео своего задержания. Проснувшись, я увидел еще одно видео. На нем был другой человек, но совершенно так же растерявшийся. Совершенно не хочу, чтобы эта растерянность стала основным чувством журналистики на ближайшие несколько лет".