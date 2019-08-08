В России проходят обыски в Фонде борьбы с коррупцией

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что при обысках Помазуева при задержании его ударили лицом об пол.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда якобы получили от третьих лиц преступным путем «крупную сумму денег» в рублях и иностранной валюте, а потом перевели их на текущие рассчетные счета ФБК.

ФБК - некоммерческая организация, созданная Алексеем Навальным. Фонд расследует и обнародует хищения из государственного бюджета.