08.08.2019, 13:31

В России проходят обыски в Фонде борьбы с коррупцией

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Алексей Навальный
Алексей НавальныйФото: Радио Свобода

Сегодня силовики пришли с обыском в офис фонда и домой к четырем сотрудникам ФБК: Александру Помазуеву, Вячеславу Гимади, Виталию Колесникову и Евгению Замятину, сообщает "Новая газета".

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что при обысках Помазуева при задержании его ударили лицом об пол.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники фонда якобы получили от третьих лиц преступным путем «крупную сумму денег» в рублях и иностранной валюте, а потом перевели их на текущие рассчетные счета ФБК.

ФБК - некоммерческая организация, созданная Алексеем Навальным. Фонд расследует и обнародует хищения из государственного бюджета.

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