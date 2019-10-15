В России проходят массовые обыски у сторонников Навального

Как отмечает издание, обыски проходят в Архангельске, Белгороде, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Бийске, Ижевске, Тамбове, Ставрополе, Барнауле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Йошкар-Оле и Москве. В отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов изымают документы и отправляют активистов на допрос. Сообщения об обысках поступают и из микроблогов различных активистов в Twitter.

Ребята в касках и с камерами pic.twitter.com/DiWf3GOIc5 — Штаб Навального в Белгороде (@teamnavalny_blg) October 15, 2019

В начале августа в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело о легализации средств. По версии следствия, в 2016 — 2018 годах группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, получили из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, "маскируя их преступное происхождение", внесли эти деньги на счета ФБК.