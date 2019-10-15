В России проходят массовые обыски у сторонников Навального

По сообщению ОВД-Инфо, обыски проводятся у людей, имеющих отношение к штабам основателя Фонда борьбы с коррупцией. В августе в отношении ФБК возбудили уголовное дело об отмывании денег.
Как отмечает издание, обыски проходят в Архангельске, Белгороде, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Бийске, Ижевске, Тамбове, Ставрополе, Барнауле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Йошкар-Оле и Москве. В отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов изымают документы и отправляют активистов на допрос. Сообщения об обысках поступают и из микроблогов различных активистов в Twitter.
Ребята в касках и с камерами pic.twitter.com/DiWf3GOIc5— Штаб Навального в Белгороде (@teamnavalny_blg) October 15, 2019
В начале августа в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело о легализации средств. По версии следствия, в 2016 — 2018 годах группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, получили из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, "маскируя их преступное происхождение", внесли эти деньги на счета ФБК.
9 сентября Минюст РФ внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов", а уже 12 сентября силовики провели обыски у сторонников Навального и в его штабах. По словам самого оппозиционера, следственные мероприятия были проведены как минимум в сорока городах примерно по 200 адресам. После обысков многие активисты были допрошены в качестве свидетелей по делу об отмывании денег (ст. 174 УК). У ряда из них были заблокированы счета на общую сумму в 75 млн руб.
16 сентября Басманный районный суд санкционировал десятки новых обысков в рамках уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией.
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