08.03.2021, 11:10
В России при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли семь человек(4)
Семь человек стали жертвами автоаварии под Самарой, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Семь человек стали жертвами автоаварии под Самарой, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Утром столкнулись грузовик "ISUZU" и легковой автомобиль Volkswagen на 8 км автодороги "Самара — Тольятти" в районе поселка Курумоч. В результате ДТП погибли 7 человек, которые находились в легковом автомобиле. Водитель фуры не пострадал.
"По предварительным данным ДТП произошло из-за действий водителя Volkswagen. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой", — сказал собеседник агентства.
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