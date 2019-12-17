В России представили официальный логотип празднования 75-летия Победы. Как он вам?

Логотип состоит из четырех стрелок, которые обычно символизируют продвижение войск во время военных операций. Такая графика является неотъемлемой частью любого советского фильма про войну.

"Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы", - говорится в брэндбуке празднования.

Однако сразу же после своего появления логотип был раскритикован дизайнерами, искусствоведами и историками. Так директор Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко считает, что стрелки на логотипе не символизируют освободительное движение Красной армии, поскольку идут с запада на восток, а не наоборот.

Как вам логотип? Высказывайте мнение в комментариях и голосуйте в нашем опросе!