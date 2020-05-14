В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Газета узнала, что министерство разрабатывает поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан".

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики", — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, статус постоянного проживания в России даст иностранцам возможность быть максимально вовлеченными в экономическую и общественную жизнь страны, что увеличит потенциал развития делового климата.

Какой именно вид жилья — коммерческий или частный — инвестор должен приобрести для получения вида на жительства не уточняется, эти критерии должно установить правительство. Ведомство, как отмечается, не ожидает всплеска востребованности российского гражданства среди иностранцев.

Если законопроект примут, то нормы вступят в силу уже в июле следующего года.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. Теперь, чтобы стать гражданином России необязательно отказываться от гражданства другой страны. Кроме того, для родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших гражданство, сняли требования об обязательном проживании в России на протяжении трех лет до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

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