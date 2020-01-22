22.01.2020, 13:23

В России предлагают законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

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В России предлагают законодательно запретить приравнивание СССР к нацистской Германии
Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

Глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская предложила разработать законопроект, который бы запрещал публичные высказывания и публикации, приравнивающие действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии, сообщает ТАСС.

"Вы прекрасно понимаете, какие [сейчас царят] настроения в Европе, особенно [они] исходят сейчас от Польши. С какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу Победу дезавуировать", — сказала она на заседании комитета во вторник. Ранее Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе.

В связи с этим Ямпольская предложила подумать о разработке законопроекта, который введет в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" следующую норму: "Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержатся приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси". Парламентарий подчеркнула, что это — лишь предварительная осторожная формулировка возможных поправок, которая будет прорабатываться совместно с экспертами, а не текст законопроекта. Члены комитета по культуре поддержали дальнейшее обсуждение вопроса.

Ямпольская заверила, что инициатива не приведет к запрету исследований, научных дискуссий или исторических публикаций. "Естественно, речь не идет о каких-то наступлениях на свободу слова. Речь о том, чтобы не выходили к людям совершенно бессовестные вещи <…>, о том, чтобы люди не приравнивали нацистов и Красную Армию, чтобы не переходили границу <…>", — пояснила она.

"У меня есть предложение попробовать довести эту идею до законодательной инициативы. Если вы одобрите, то я предлагаю в ближайшее время собрать здесь экспертов — военных историков, пригласить с Поклонной горы (из Музея Великой Отечественной войны — прим. ТАСС) людей. Чтобы каждое слово было взвешенным", — заключила она.

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