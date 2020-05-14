В России полицейским могут разрешить стрелять при любой угрозе и вскрывать автомобили

В действующем законе "О полиции" прописано, что при обращении к гражданам сотрудники обязаны назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию удостоверение, а также объяснить, в чем заключаются их претензии. Если человека задерживают, то полицейский обязан назвать причину задержания и разъяснить гражданину его права.

Теперь правительство решило убрать из закона слово "обязан". Кроме того, в статье появляется пункт о том, что "при возникновении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения" сотрудник может представляться и объяснять причину задержания уже после того, как человека задержат.

Адвокат Виталий Черкасов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права", говорит, что по сути это правило уже действует, хоть и не закреплено в законе.

"Все мы неоднократно были свидетелями на месте событий или при просмотре видеозаписей, например, с места проведения каких-то публичных мероприятий, когда и сами участники этих акций, и окружающие люди кричат сотрудникам: "Представьтесь! Представьтесь!". Но сотрудники, подойдя к участнику какой-нибудь акции, без объяснения причин, не представившись, закручивают ему руку и сопровождают в салон служебного автомобиля", — говорит защитник.

Черкасов подчеркивает, что ни ему, ни его коллегам-юристам в последнее время не удавалось обжаловать отказ полицейских представляться ни в прокуратуре, ни в суде, ни у руководства МВД.

"То есть де-факто и сотрудники, и их руководители, и надзорные органы согласились с тем, что в особых случаях такой необходимости нет. Поэтому сейчас, если такая норма будет применена, де-факто вот эти действия будут основаны на требованиях закона", — добавляет Черкасов.

По его словам, теперь пострадавшим от насилия со стороны полицейских будет еще сложнее доказать это — жертвы не будут знать имена и должности сотрудников, а значит, не смогут указать в жалобе, кто именно их избил.