14.05.2020, 15:08

В России полицейским могут разрешить стрелять при любой угрозе и вскрывать автомобили

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В России полицейским могут разрешить стрелять при любой угрозе и вскрывать автомобили
Foto: ZUMAPRESS.com, Sergei Mikhailichenko

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который расширяет полномочия полицейских, пишет "Медиазона". В частности, стражам порядка разрешат стрелять на поражение при малейшем ощущении угрозы и вскрывать транспортные средства без ответственности за нанесенный ущерб, пишет NewsRu.

В действующем законе "О полиции" прописано, что при обращении к гражданам сотрудники обязаны назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию удостоверение, а также объяснить, в чем заключаются их претензии. Если человека задерживают, то полицейский обязан назвать причину задержания и разъяснить гражданину его права.

Теперь правительство решило убрать из закона слово "обязан". Кроме того, в статье появляется пункт о том, что "при возникновении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан, а также при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения" сотрудник может представляться и объяснять причину задержания уже после того, как человека задержат.

Адвокат Виталий Черкасов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права", говорит, что по сути это правило уже действует, хоть и не закреплено в законе.

"Все мы неоднократно были свидетелями на месте событий или при просмотре видеозаписей, например, с места проведения каких-то публичных мероприятий, когда и сами участники этих акций, и окружающие люди кричат сотрудникам: "Представьтесь! Представьтесь!". Но сотрудники, подойдя к участнику какой-нибудь акции, без объяснения причин, не представившись, закручивают ему руку и сопровождают в салон служебного автомобиля", — говорит защитник.

Черкасов подчеркивает, что ни ему, ни его коллегам-юристам в последнее время не удавалось обжаловать отказ полицейских представляться ни в прокуратуре, ни в суде, ни у руководства МВД.

"То есть де-факто и сотрудники, и их руководители, и надзорные органы согласились с тем, что в особых случаях такой необходимости нет. Поэтому сейчас, если такая норма будет применена, де-факто вот эти действия будут основаны на требованиях закона", — добавляет Черкасов.

По его словам, теперь пострадавшим от насилия со стороны полицейских будет еще сложнее доказать это — жертвы не будут знать имена и должности сотрудников, а значит, не смогут указать в жалобе, кто именно их избил.

Правительство также предлагает добавить в закон статью, которая позволит силовикам вскрывать автомобили. Сейчас у полицейских есть право только проникать в жилые и нежилые помещения, а также на земельные участки. Теперь же полицейские смогут взламывать машины, если они: спасают чью-то жизнь; обеспечивают "безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях"; задерживают подозреваемых или обвиняемых; пресекают преступления; полагают, что находящийся в машине человек пьян и совершил правонарушение; полагают, что в машине есть изъятые из оборота предметы; проверяют сообщение об угрозе теракта; устанавливают обстоятельства несчастного случая.

При этом ответственность за порчу машины полицейский нести не будет.

Адвокат Черкасов говорит, что и эта норма по факту уже действует, хотя у полицейских официально и нет таких полномочий. По его мнению, когда сотрудникам законодательно разрешат взламывать автомобили, количество нарушений прав человека возрастет. Например, полицейские смогут вскрыть автомобиль, чтобы обыскать его или подбросить какие-то предметы, которые они сами же потом найдут.

Сейчас в законе есть перечень обстоятельств, при которых сотрудники могут применять огнестрельное оружие. Например, им разрешается стрелять, если задерживаемый человек приближается к ним с оружием или же прикасается к нему. Теперь же правительство предлагает разрешить использовать оружие в тех случаях, если задерживаемый совершит "иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Черкасов считает, что такое расширенное толкование может привести к "массовому неадекватному применению табельного оружия". "Получается, что захочется сотруднику полиции применить в той или иной ситуации оружие, и он его применит, — рассуждает адвокат. — Потом приедет на место происшествия его руководитель, вместе с ним подготовится сценарий развития событий, удобный системе, и под этот сценарий потом подгонят показания других сотрудников и свидетелей".

Все эти поправки, считает Виталий Черкасов, позволят полицейским чувствовать еще большую безнаказанность при контактах с гражданами. "В ответ на какие-то претензии граждан и действия, направленные на защиту их интересов, сотрудники всегда говорят о том, что вы оскорбляете сотрудников полиции и будете за это привлечены к ответственности, — отмечает адвокат. — И мы видим, сколько дел сейчас возбуждается и по 318 статье (применение насилия в отношении представителя власти), и по 319 (оскорбление представителя власти). Я понимаю, в связи с чем: не очень хорошая социально-политическая обстановка в стране, и власти нужно, чтобы у нее сотрудники правопорядка понимали, что, защищая власть, они в ответ тоже получают защиту. Это психологическое — для того, чтобы были скованы [с властью] одной цепью".

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