В России подняли зарплату космонавтам, но они всё равно будут получать меньше среднего эстонца

Государственная корпорация ”Роскосмос” предложила увеличить оклады космонавтов, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, зарплаты для лиц, состоящих в отряде космонавтов, планируют увеличить на 36% в сроки, которые ”определяются для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений в установленном порядке”.

Планируется, что зарплата кандидата в космонавты повысится с 60,9 тыс. (686 евро) до 82,8 тыс. руб (924 евро). У нелетавшего космонавта она поднимется с 63,8 тыс. (719 евро) до 86,8 тыс. руб. (978 евро), у инструктора-космонавта — с 88,4 тыс. (996 евро) до 120,3 тыс. руб (1335 евро). Оклад летавшего космонавта увеличится с 69,6 тыс. (787 евро) до 94,7 тыс. руб (1067 евро).

В документе отмечается, что зарплата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Сейчас в отряде космонавтов ”Роскосмоса” числятся 30 человек.

Напомним, что средняя зарплата по Эстонии составляет 1441 евро.

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