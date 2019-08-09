В России под Ачинском возобновились взрывы. Власти начали новую эвакуацию

"В пятистах метрах севернее населенного пункта Каменка при движении хозяйственного поезда произошла вспышка с последующей ударной волной и повреждением стекол в составе на перегоне Улуй — Ачинск", — сказал он.

По словам собеседника агенства, четверо из пяти пострадавших госпитализированы. В Ачинской межрайонной больнице РИА Новости рассказали, что они находятся в состоянии средней степени тяжести, у них баротравмы и осколочные ранения.

При обследовании железнодорожных путей обнаружено повреждение полотна и артиллерийский снаряд, добавил представитель экстренных служб. На место ЧП направлена инженерная группа Минобороны.

На официальном портале властей Красноярского края уточняется, что во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке подорвался снаряд. Все пострадавшие — военнослужащие, кроме того, получил повреждения автомобиль.

Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей Каменки в поселок Малиновка. Для этого из Ачинска и Ачинского района направили 11 автобусов.

Пассажирские поезда Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан, в которых находятся порядка 800 человек, планируется направить по объездному пути через Красноярск.

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за ним последовали взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Из 20-километровой зоны от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.