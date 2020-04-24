В России перевести на удаленку всех сотрудников удалось лишь 11% организаций

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания режима самоизоляции, и лишь 7% — для всех. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК) ”Влияние пандемии на российский бизнес”.

Перевести на удаленку всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций. Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16–100 человек и 67% организаций, где работают более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на удаленку.

Большинство респондентов (82%) отметили, что при переходе на дистанционный формат снизилось качество работы. Еще 14% не увидели никакой разницы, а 5% опрошенных затруднились ответить. При этом никто из них не заметил повышение эффективности труда на удаленке.

Перевод сотрудников на удаленную работу был вторым по популярности ответом, большая часть опрошенных работодателей (34%) все же отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Каждый пятый (18%) прибегнул к увольнениям работников. Чаще всего такое решение принимали компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита (34 против 18% в среднем в других сферах). Только 3% респондентов сообщили, что перевели сотрудников на другие должности. Больше половины предпринимателей (55%) также заявили, что в ближайшие три месяца их штат может сократиться, 29% опрошенных утверждают, что количество их сотрудников не изменится, и лишь 2% планируют увеличить число работников.

Президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. Позже он продлил ограничения до 30 апреля. На это время будут открыты только банки, аптеки, магазины с товарами первой необходимости. Источники РБК сообщали, что режим самоизоляции, скорее всего, затронет и майские праздники, а дни в промежутке между ними объявят нерабочими.