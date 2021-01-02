В России от коронавируса вакцинировались 800 000 человек

В России вакцинировались от коронавируса 800 тысяч человек, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно", — сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу.
Он отметил, что также активно вакцинируют граждан старше 60 лет.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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