02.01.2021, 18:47

В России от коронавируса вакцинировались 800 00 человек

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EST
Vaktsineerimine apteegis
GripivaktsiinFoto: Rauno Volmar

В России вакцинировались от коронавируса 800 тысяч человек, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно", — сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу.

Он отметил, что также активно вакцинируют граждан старше 60 лет.

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