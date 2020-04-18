В России очередной рекордный прирост: за сутки почти 5 000 заболевших коронавирусом(19)
В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.
В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.
За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 — в Петербурге.
Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.
За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве — 162. За весь период по России выписано по выздоровлению — 3 057 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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