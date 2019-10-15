В России обрушился жилой дом: погибла женщина
Спасатели извлекли погибшую при обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье, которое произошло ночью во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Спасатели извлекли погибшую при обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье, которое произошло ночью во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
"Женщину [погибшую] извлекли спасатели краевые", — сообщил собеседник и добавил, что "завалов как таковых в доме нет".
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил журналистам, что погибшая была матерью двоих детей. "Здесь произошла трагедия, погибла женщина, у нее остались дети, один ребенок в шестом классе, один, 17 лет, в техникуме учится, сейчас необходимо решить вопросы по этим ребятам, к кому они будут отправлены, как будет продолжено обучение этого парня", — сообщил Кожемяко.
Обрушение произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. По разным данным, причиной разрушений мог стать взрыв — боеприпаса или нагревателя для воды.
Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов. Одна женщина погибла, еще одна девочка получила ушибы мягких тканей, ей госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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