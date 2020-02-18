В России назвали крайний срок завершения строительства "Северного потока – 2"

"Проект должен быть завершен к концу этого года — началу следующего, это самое крайнее", — сказал Сорокин, добавив, что в министерстве уверены, что "проект будет завершен".

"На данный момент мы сохраняем все прогнозы по срокам завершения", — добавил он.

США в декабре ввели санкции против проекта газопровода "Северный поток — 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. США активно выступают против "Северного потока — 2", продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.