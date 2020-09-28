В России намерены создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID

"В нашем центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, это я услышал из уст нашего директора (Александра Гинцбурга — ИФ), даже есть такое намерение создать вакцину комбинированную — и против коронавирусной инфекции, и от гриппа", — сказал Зуев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, это будет "вакцина бинарного действия", и, вероятно, ее надо будет делать в два этапа, как сейчас предлагается вакцинироваться от коронавируса.

Вакцина "Спутник V", разработанная Институтом им. Гамалеи Минздрава России, стала первой российской вакциной от коронавируса. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Клинические испытания вакцины начались в августе.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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