В России на Стену памяти ветеранов попало фото Адольфа Гитлера. Без усов

ТРК ”Космос” в Челябинске пришлось извиняться за жуткий ляп, который допустил их сотрудник, формирующий виртуальную Стену памяти, сообщает "Комсомольская правда".
Один из покупателей прислал для победной акции ТРК фотографию Адольфа Гитлера. От классического изображения лидера нацистов фото отличалось лишь отсутствием усов. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе ”Владимира Владимировича Сумина”, который был опубликован в социальных сетях.
Оскорбительный пост удалили только после того, как читатели указали на странное совпадение портрета фронтовика с Адольфом Гитлером.
— Мы приносим глубочайшие извинения за инцидент с проектом ”Имена героев”. Мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов. Каждое ваше письмо читали с радостью. И мысли не было, что кто-то будет шутить над этой священной темой. По этой причине мы не проверили — поверили людям. Признаем свою ошибку, — извиняются в ТРК ”Космос”.
Будет ли комплекс подавать заявление на хулигана в полицию, пока не известно.
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