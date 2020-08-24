В России мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилование и убийство школьницы

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. ”б” ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), пп. ”в”, ”к” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

9 октября прошлого года в Саратове пропала Лиза Киселева. Она пошла в школу и не вернулась. Спустя два дня, в ночь на 11 октября, в одном из гаражных массивов неподалеку от дома, где жила Лиза, было найдено ее тело.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве Михаил Туватин. Он дал признательные показания, но в ходе процесса несколько раз менял свою позицию и то признавал, то отрицал вину.

Как выяснило следствие, Лиза шла в школу через гаражи, где ее заметил Туватин. Он приблизился к девочке, схватил за шею и против ее воли затащил в гараж, где повалил на пол, стал удерживать и совершил действия сексуального характера. Девочка кричала, звала на помощь, пыталась вырваться.

Испугавшись, что крик ребенка привлечет внимание, Туватин принялся душить ребенка металлическим проводом, пока та не перестала подавать признаки жизни. Убив девочку, злоумышленник занес тело в один из соседних гаражей, опустил его там в погреб и скрылся.

На пожизненном приговоре настаивали родители девочки. От требований возместить моральный вред они отказались.