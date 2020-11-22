В России мужчина похитил первоклассника и два месяца держал его в своем доме. Похитителя помог задержать Интерпол

Правоохранительные органы организовали масштабные поиски ребенка, которые не принесли результата. После исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. За информацию о местонахождении Роговцева назначили вознаграждение в размере миллиона рублей.
20 ноября стало известно, что все это время ребенок находился в соседней деревне Макариха, расположенной примерно в 20 километрах от Горок. Там его незаконно удерживал в своем доме 26-летний местный житель. Подозреваемый в похищении задержан. По данным телеграм-канала ”112”, это 26-летний Дмитрий Копылов, ранее не судимый.
В МВД рассказали, что найти Савелия Роговцева удалось благодаря коллегам из Интерпола — тем поступила ”информация о публикациях в теневом сегменте интернета, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика”.
По сообщению районной службы скорой помощи, первичный медосмотр ребенка не выявил отклонений в состоянии его здоровья. ”Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок. Мы верили, что его найдем”, — рассказал ТАСС отец ребенка Александр Роговцев. Савелий — младший из четырех сыновей в семье.
По словам отца первоклассника, похитителя сына он не знает. ”Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину… Знаем, что человек не очень хороший, говорят, что он психически нездоров, думаю, что он уже задержан. Где он держал сына, пока не знаем”, — сказал Роговцев.
Камешковский районный суд Владимирской области санкционировал арест жителя деревни Макариха Дмитрия Копылова, которого обвиняют в том, что он похитил семилетнего ребенка и два месяца удерживал его в своем доме.
Копылов обвиняется в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.
Суд санкционировал арест до 19 января 2021 года, уточняет ТАСС, называя подозреваемого ”психически нездоровым”.
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