В России могут отменить обязательный призыв в армию

По его словам, отмена обязательной службы в армии возможна. При этом он пояснил, что не считает такое решение правильным.

”Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае”, — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что помимо профессиональных военнослужащих в стране должен быть резерв военных из числа граждан, за счет которого в случае угрозы можно быстро усилить Вооруженные силы.

Кроме того, он добавил, что у людей, прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите родины.