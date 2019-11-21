В России Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Владимиру Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и 14 сотрудников организации подали в Тверской суд Москвы иск к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный, пишет "Медуза".
Иск подан из-за уголовного дела об отмывании денег, возбужденном в отношении сотрудников ФБК. Навальный пояснил, что в фонде считают Путина организатором этого дела.
Авторы иска требуют ”признать незаконным бездействие… Путина Владимира Владимировича, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина”.
Истцы также просят признать незаконными действия Путина ”по воспрепятствованию реализации (их) конституционных прав” и обязать президента принять меры по защите этих прав.
"Да-да, мы все знаем про российские суды и про Тверской суд в частности. Однако же не считайте этот иск политическим высказыванием. Мы-то по закону себя ведем", — сказал Алексей Навальный.
В ноябре 2017 года Навальный объявил о подаче иска к Владимиру Путину из-за того, что в регионах России отказывались согласовывать митинги основателя ФБК. Тогда Тверской суд Москвы отказался принять иск Навального.
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