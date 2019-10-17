В России двое фигурантов громкого дела об экстремизме вскрыли вены в суде

Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков вскрыли вены в зале Люблинского суда Москвы. Об этом адвокат Крюкова Дмитрий Иванов заявил онлайн-изданию "МБХ медиа" в четверг, 17 октября. По словам Иванова, инцидент с его подзащитным произошел после оглашения об отказе в изменении меры пресечения. "Это сто процентов суицидное", — добавил адвокат Крюкова.

Информацию о Костыленкове подтвердил Максим Пашков — адвокат Марии Дубовик, которая также проходит по делу. По словам защитника, молодой человек порезал лезвием руки и шею. Приставы "вынесли ребят из зала суда, им вызвана скорая помощь", добавил Пашков.

Дело "Нового величия"



Десятерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, задержали в марте 2018 года. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить в России временное правительство. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.