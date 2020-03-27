В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

"Также зафиксирован один летальный случай в Москве. Всего летальных случаев три", — добавили в штабе.

157 новых случаев пришлось на Москву, 12 — на Крым, восемь — на Подмосковье, три — на Волгоградскую область. По два новых случая выявили в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному новому случаю пришлось на Тульскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Ростовскую и Кировскую области, а также на Дагестан и Татарстан.

26 марта штаб сообщал, что за предшествующие сутки число зараженных выросло на 182 и достигло 840 по стране. В Москве за тот период число инфицированных увеличилось на 136.

Утром в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе от коронавирусной инфекции вылечились уже 18 человек.

Из известных россиян коронавирусом заразился 78-летний певец Лев Лещенко, его лечат в инфекционной больнице в Коммунарке.