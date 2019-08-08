В России автобус сорвался с обрыва. 44 пострадавших, есть погибшие

44 человека был госпитализирован в горбольницу Новороссийска после ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По данным минздрава Краснодарского края, среди госпитализированных – 12 несовершеннолетних. В результате столкновения на трассе автобус сорвался с обрыва. Погибли три человека: женщина и двое детей. Оба водителя были трезвы, сообщает Газета.ру.

Всего неделю назад на юге России произошло другое смертельное ДТП с автобусом. Пять человек погибли и 18 получили ранения. В третьем часу ночи 2 августа водитель автобуса Ssang Yong, ехавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком Renault.