В России 16-летний подросток зарубил топором свою семью и покончил с собой
В селе Патрикеево Ульяновской области подросток убил всех членов своей семьи и совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал 112.
В селе Патрикеево Ульяновской области подросток убил всех членов своей семьи и совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал 112.
По его информации, несовершеннолетний зарезал троих взрослых и двоих детей, а затем покончил с собой.
Об этом также пишет ”Интерфакс” со ссылкой на источник. Он подтвердил, что все погибшие являются членами одной семьи.
По информации канала, за день до убийства 16-летний местный житель отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил свои намерения. Он якобы уточнил, что не хочет убивать своих бабушку и дедушку, но ему придется это сделать, чтобы ”не расстраивать” их смертью остальных членов семьи — впоследствии он зарезал мать, брата и сестру.
Также стало известно, что орудием преступления стал топор. Следователи изучают указанную аудиозапись и ищут ее получателя.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения семьи, убитой подростком, в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом ”Ленте.ру” сообщили в ведомстве.
По данным следствия, в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружено тело 16-летнего подростка, являвшегося родственником погибших.
По предварительным данным, юноша расправился с членами своей семьи, после чего совершил суицид. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.
Следствие рассматривает две версии преступления, сообщил ”Ленте.ру” источник в правоохранительных органах. По его словам, пока не установлена точная причина, побудившая подростка на убийство родственников. Предполагается, что он мог расправиться с ними в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подростку.
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