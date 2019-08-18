В России 16-летний подросток зарубил топором свою семью и покончил с собой

По его информации, несовершеннолетний зарезал троих взрослых и двоих детей, а затем покончил с собой.

Об этом также пишет ”Интерфакс” со ссылкой на источник. Он подтвердил, что все погибшие являются членами одной семьи.

По информации канала, за день до убийства 16-летний местный житель отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил свои намерения. Он якобы уточнил, что не хочет убивать своих бабушку и дедушку, но ему придется это сделать, чтобы ”не расстраивать” их смертью остальных членов семьи — впоследствии он зарезал мать, брата и сестру.

Также стало известно, что орудием преступления стал топор. Следователи изучают указанную аудиозапись и ищут ее получателя.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения семьи, убитой подростком, в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом ”Ленте.ру” сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружено тело 16-летнего подростка, являвшегося родственником погибших.

По предварительным данным, юноша расправился с членами своей семьи, после чего совершил суицид. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.