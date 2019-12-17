В РФ задержали контрабандную партию метадона на 6 млрд рублей. Оказалось, что это помощь Таджикистану от ООН(2)
Таможня московского аэропорта Внуково 17 декабря отчиталась о задержании крупной партии метадона, пишет "Медуза".
Таможня московского аэропорта Внуково 17 декабря отчиталась о задержании крупной партии метадона, пишет "Медуза".
Как пояснялось в официальном сообщении ФТС, более двух тысяч бутылок с жидкостью, содержащей метадон, были найдены в грузе, следовавшем транзитом из Германии в Таджикистан. В ведомстве подчеркнули, что на этикетках емкостей была указана ложная информация: количество содержания метадона в жидкости было занижено в сто раз.
ФТС оценила стоимость этой партии на черном рынке в 5,8 миллиарда рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Позже в Минздраве Таджикистана сообщили, что эта партия предназначалась для лечения наркозависимых в стране. Она была закуплена Глобальным Фондом ООН в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом.
Использование метадона для лечения больных героиновой наркоманией (заместительная терапия) распространено во многих странах мира, ООН официально рекомендует эту методику. В России метадоновая терапия запрещена.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соседка вспомнила и рассказала некоторые детали о семье
Минчане рассказали, зачем им выходной 2 января
"Жильё своё спалю!": Тутберидзе удивила сеть странным постом
Президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого оскорбляли