В РФ власти объявили, что радиоактивное вещество попало в организм врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты под Архангельском

При этом власти впервые официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечной ткани действительно нашли радиоактивный цезий-137. Но специалисты Федерального медико-биологического агенства решили, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а ”через продукты, которые он [врач] принимал в пищу”. По словам ФМБА, цезий-137 может ”накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях”.

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больнице рассказал ”Медузе”, что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд. ”Ты просто наелся там фукусимских крабов!” — передал источник ”Медузы” слова экспертов ФМБА.