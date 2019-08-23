23.08.2019, 13:43

В РФ власти объявили, что радиоактивное вещество попало в организм врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты под Архангельском

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В РФ власти объявили, что радиоактивное вещество попало в организм врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты под Архангельском
Pixabay

Правительство Архангельской области отчиталось об итогах обследования местных врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты с радиоактивным источником питания. У 110 обследованных специалистов ”превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено”, передает "Медуза".

При этом власти впервые официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечной ткани действительно нашли радиоактивный цезий-137. Но специалисты Федерального медико-биологического агенства решили, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а ”через продукты, которые он [врач] принимал в пищу”. По словам ФМБА, цезий-137 может ”накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях”.

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больнице рассказал ”Медузе”, что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд. ”Ты просто наелся там фукусимских крабов!” — передал источник ”Медузы” слова экспертов ФМБА.

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