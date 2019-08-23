В РФ власти объявили, что радиоактивное вещество попало в организм врача с пищей, а не из-за взрыва ракеты под Архангельском(8)
Правительство Архангельской области отчиталось об итогах обследования местных врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты с радиоактивным источником питания. У 110 обследованных специалистов ”превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено”, передает "Медуза".
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