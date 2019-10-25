В регионах РФ со счетов сторонников Навального списывают по 100 миллиардов рублей

15 октября в квартирах, где живут Виктория и Полина, прошли обыски. Следователи изъяли ноутбуки и мобильные телефоны. Силовики провели обыски и у бывшего координатора Юрия Кузьминых.

Астрономические суммы списывают и со счетов других оппозиционеров. В Челябинске видеомейер и сторонник Навального Юрий Прудников обнаружил на своей карте отрицательный баланс в 100 миллиардов рублей. Такой же баланс образовался 24 октября и на карточке активиста Георгия Пивоварова, пишет "Челябинск сегодня".

10 млрд рублей заблокировали на счете у оператора челябинского штаба Навального Юлии, сообщил "МБХ медиа" глава предвыборного штаба Ивана Жданова Борис Золотаревский.

У руководительницы команды Навального в Ижевске Резеды Абашевой, координатора штаба Навального в Ставрополе Татьяны Глинберг, главы штаба в Мурманке Виолетты Грудиной и сотрудницы тверского штаба Натальи Малаховой также заблокированы банковские счета. Причем у Малаховой на счету в "Альфа-банке" первоначально арестовали 10 миллиардов рублей.

По словам Малаховой, что ей не смогли объяснить в кредитной организации, "откуда взялась такая сумма". Но после обращения в банк сумма взыскания уменьшилась до 75 млн рублей.

"Заблокировали мою последнюю карту виртуальную, которую я выпустила после обыска, чтобы хоть как-то получать доход, — пояснила Виолетта Грудина. — И нашему стороннику, даже не сотруднику, Эдуарду Домбаю. Он индивидуальный предприниматель, у него деятельность связана с расходами. Поэтому теперь он ограничен как индивидуальный предприниматель".

Абашева добавила, что счета заблокировали не только ей, но также сотруднице штаба Анастасии Синельниковой, а также уже бывшему сотруднику Олегу Васильеву. "Аресты во всех банках на все счета, даже кредитные. Знаменитые 75 млн рублей. У Насти арест на карту, на которую приходят алименты, что является нарушением закона", — пояснила Абашева.

Организатору "Екатеринодарского дискуссионного клуба", риелтору и политологу по образованию Никите Изюмову заблокировали банковские счета на 75 млн рублей по "делу ФБК". Он настаивает, что не имеет отношения к штабу Навального, пишет "Медиазона".

Также счета заблокировали у координаторов штабов Андрея Прокудина в Твери и Владимира Останина в Барнауле, у которого заблокировали все счета "Альфа-банка". Кроме того, карта заблокирована у волонтера штаба Навального в Тамбове Амира Жалилова, сообщила сотрудница штаба Анастасия Нефедова.

В Ставрополе заблокированы счета у еще одного сторонника Навального, который попросил не называть его имя, так как находится под подпиской о неразглашении. Он отметил, что не имеет отношения к ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), однако у него арестовали счета в Сбербанке, банке "Тинькофф" и "Альфа-банке".

В Архангельске счет в Сбербанке арестовали у журналиста архангельского портала 29.ru Ярослава Вареника, сообщил координатор местного штаба Андрей Боровиков. Сам Вареник уточнил, что на счету у него было 44 тысячи рублей.

"Сегодня буквально утром мне пришли отпускные. Зашел проверить баланс, смотрю: "на ваш счет наложен арест". У меня там было 44,5 тысячи рублей. Как я понимаю, решение суда длится до 3 февраля 2020 года", — рассказал журналист.

В Казани банковский счет был заблокирован у заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева еще 12 сентября: баланс карты ушел в минус 75 млн руб. Также у сотрудника казанского штаба Алексея Навального Олега Емельянова в тот день по решению Басманного районного суда Москвы было арестовано 8 тыс. рублей, пишет "Коммерсант".

В Саратове после сентябрьских обысков были наложены аресты на счета бывшего координатора городского штаба Александра Зыкова 14 сентября и волонтера штаба Ольги Кузнецовой 12 сентября. На банковских картах Зыкова арестовали по 75 млн руб., на дебетовых картах Кузнецовой арестовали по 999,99 млн руб.

После обысков в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге, которые прошли 13 сентября, были заблокированы счета координатора избирательной кампании Александра Шуршева, его заместителя Ольги Гусевой, сотрудника штаба Михаила Борисова и главы "Альянса учителей", сторонника штаба Даниила Кена. У всех списали по 75 млн руб.